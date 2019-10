© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornano a farsi sentire le sirene dal Qatar per Mario Mandzukic. Secondo il Daily Record, oltre al Manchester United, l'Al Duhail sarebbe pronto a offrire un contratto da 7,5 milioni di euro al centravanti croato della Juventus per convincerlo a trasferirsi in Medio Oriente alla riapertura del calciomercato.