Juve, è già futuro: contatti in corso per Melegoni dell'Atalanta

Tuttosport oggi in edicola racconta che la Juventus resta forte su Filippo Melegoni. Centrocampista classe 1999 dell'Atalanta, già Nazionale Under 19, piace anche al Milan. Presenza fissa in Primavera, è spesso anche coi big di Gian Piero Gasperini e i contatti tra le parti sarebbero in corso anche in virtù dei buoni rapporti tra le due società.