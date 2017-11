Juve, è già mercato: tra Spinazzola, Lichtseiner e i sogni Can-Gimenez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca poco più di un mese alla riapertura ufficiale delle trattative. Il mercato di gennaio è a un passo e la Juventus non farà grandi operazioni nella sessione di riparazione. Dopo il tormentone d'estate, la sensazione è che la Juve potrebbe tornare alla carica per riportare a casa anticipatamente Leonardo Spinazzola. I contatti con la Dea sono pronti per riprendere il via a breve, il giocatore non ha mai nascosto il gradimento per l'opzione.

Spinazzola, nelle idee della Juventus, può giocare sia a sinistra che a destra e allora l'ipotesi di un addio anticipato di Stephan Lichtsteiner non è da scartare. Fuori dalla lista Champions, lo svizzero non pare destinato al rinnovo: per non perderlo a zero, la Juventus potrebbe lasciarlo dunque partire. C'è l'Olympique Marsiglia in Francia, in Turchia ha molti estimatori e la Juve potrebbe farlo andare.

A gennaio, poi, la Juventus potrebbe cercare di bloccare Nicolò Barella del Cagliari. Tommaso Giulini, presidente dei sardi, sta cercando di blindarlo ma sul centrocampista c'è la corte di tanti club. La Juventus potrebbe opzionarlo ora per l'estate o per quella del 2019. In ottica futuro, saranno certamente da registrare gli assalti per Alex Sandro e per Paulo Dybala mentre in entrata, oltre a Emre Can del Liverpool per la mediana sul quale c'è la concorrenza di mezza Europa, l'obiettivo forte è un difensore centrale. Il primo nome è quello di Josè Gimenez dell'Atletico Madrid, poi Kostas Manolas della Roma e Stefan de Vrij della Lazio.