Juve, a Lecce senza Cristiano: Sarri cambia il giusto e chiede attenzione

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come a Brescia. La Juve si presenta a Lecce senza Cristiano Ronaldo. Una notizia che non allevia l’impegno casalingo degli uomini di Liverani, che incassa la stima di Sarri alla vigilia. “E’ una squadra propositiva che non smette di giocare a calcio neanche di fronte alle difficoltà” mette in guardia il tecnico della Juventus, consapevole che le tappe decisive per la corsa allo Scudetto passano anche dagli impegni sulla carta più accessibili.

Liverani riservò uno brutto scherzo ai bianconeri, da calciatore, il 24 novembre 2001: decise quel Lazio-Juventus sorprendendo Buffon dalla distanza a inizio secondo tempo. Per il resto, i precedenti contro la Vecchia Signora dell’ex centrocampista – alla sua prima stagione da allenatore nella massima serie – sorridono più ai colori bianconeri.

Eppure c’è un velo misterioso che avvolge questo match con qualche insidia di troppo. Sarà per le difficoltà riscontrate fin quì dalla formazione di Sarri con le formazioni più piccole, o più semplicemente per l’estrema brillantezza mostrata in questa prima parte di stagione dalla formazione pugliese, sfacciata e spigolosa contro chiunque. In termini di mentalità, è tra le più cattive della Serie A.

Non a caso Sarri dovrebbe cambiare il giusto e non stravolgere di netto l’ossatura della squadra. Aggiungendo energie fresche per tener testa alla fisicità degli avversari e garantendo alla manovra la qualità che anche in questa occasione dovrà fare la differenza. L’emergenza rientrata sulle corsie esterne spinge Danilo in campo dal primo minuto, per uno tra Cuadrado e Alex Sandro. Mentre a centrocampo Bentancur dovrebbe far rifiatare Khedira, con Bernardeschi di nuovo titolare da trequartista.

Le alternative in avanti offrono un altro grande spunto al mondo del calcio italiano: senza Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, Sarri pesca dalla Seconda Squadra Under 23 due giovani pronti per affacciarsi alla massima serie con la maglia della Juve, Han e Olivieri. Quest’ultimo è anche tra i talenti più interessanti della Nazionale Under 20, e giunge da tre reti consecutive nelle ultime tre gare. Prospettiva.