Juve, a Lione Pjanic dal 1' e in attacco ancora il tridente Cuadrado-Dybala-Ronaldo

È ufficialmente iniziato l'avvicinamento della Juventus alla trasferta in casa dell'Olympique Lione per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita per la quale Maurizio Sarri potrà contare pienamente su Miralem Pjanic. Il bosniaco è tornato ad allenarsi in gruppo e come riporta Tuttosport partirà titolare. In attacco invece probabile la riproposizione del tridente visto a Ferrara e composto da Cuadrado, Dybala e Ronaldo.