Juve a Madrid, Emre Can a Francoforte in visita alla sua vecchia scuola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre la Juventus è a Madrid, dove stasera affronterà l'Atletico di Simeone a partire dalle 21.00, il centrocampista tedesco Emre Can - che Sarri ha escluso dalla lista Champions - ha deciso di far visita a Francoforte alla sua vecchia scuola e di confrontarsi con alcuni degli attuali studenti.

Il faccia a faccia molto a sorpresa s'è tenuto presso la Geschwister Scholl e ha visto il centrocampista tedesco raccontare in prima persona la sua esperienza nell'istituto scolastico e quello che ha appreso negli anni da alunno: "Ho imparato - ha detto Emre Can - l'importanza della disciplina e che alla fine il lavoro duro paga sempre".