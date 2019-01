Juve, a marzo incontro con Allegri: possibile contratto fino al 2022

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Max Allegri vuole diventare il nuovo Giovanni Trapattoni sulla panchina della Juventus. Tuttosport fa sapere che a marzo il tecnico e il club bianconero si incontreranno per parlare di futuro, nonostante il contratto attuale sia in scadenza nel giugno 2020. In quell'incontro potrebbe arrivare una bozza del nuovo accordo, con la Vecchia Signora che potrebbe spostare la scadenza al 2021 se non al 2022. In quella data, Allegri avrà chiuso l'ottavo anno alla guida dei bianconeri. Con l'obiettivo di raggiungere il Trap, alla guida della Juve per dieci anni di fila (dal 1976 al 1986) prima della seconda parentesi dal 1991 al 1994.