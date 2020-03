Juve a riposo, da domani testa al Milan. Under 23: stop per precauzione

vedi letture

Domenica di riposo per la Juventus. Dopo la seduta d’allenamento di ieri, a seguito del rinvio del match con l’Inter, Sarri ha concesso ai suoi un giorno di riposo. La squadra riprenderà gli allenamenti alla Continassa domani pomeriggio, preparando il prossimo match di Coppa Italia con il Milan.

Il match si presenta con le stesse difficoltà dell’andata: bianconeri alla ricerca di certezza, dopo il passo falso di Lione, e soprattutto di una prestazione convincente. Si giocherà a porte aperte: le restrizioni riguarderanno solo i residenti nelle regioni con zone rosse nell’emergenza Coronavirus, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Per precauzione, invece, il club ha fermato l’attività della formazione Under 23, che domenica scorsa aveva affrontato la Pianese. Alcuni tesserati di quest’ultima – tre calciatori e un collaboratore tecnico – sono risultati positivi al Covid-19, nessun elemento juventino presenta invece sintomi minimamente collegabili all’epidemia.

Tornando al calcio giocato, mercoledì sarà un giorno importante anche per la formazione Primavera, impegnata per la prima volta nella storia del club negli Ottavi di finale di Youth League: il gruppo di Zauli ospiterà a Vinovo il Real Madrid, una delle squadre più quotate del calcio giovanile europeo. Ma dopo aver dominato il girone, la Juve Primavera ha tutte le carte in regola per andare avanti.