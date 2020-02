vedi letture

Juve a rischio emergenza: Higuain può costringere Dybala e CR7 agli straordinari

Lo stop per lombalgia di Gonzalo Higuain lascia un grande rebus e un dubbio per Maurizio Sarri in vista della gara contro il Lione. A -3 dalla SPAL, il Pipita si è fermato e la sensazione è che non ci sarà contro gli estensi. Da capire se recupererà per la Champions League. In caso contrario, saranno costretti a inevitabili straordinari sia Cristiano Ronaldo che Paulo Dybala.