Juve, a Roma sfida tra talenti: Zaniolo-De Ligt. CR7, un gol per i record

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juve al lavoro da questo pomeriggio alla Continassa, in vista della trasferta di domenica a Roma. Una sfida che potrebbe vedere contrapposti due dei calciatori classe 1999 di maggiore prospettiva del calcio europeo. Potenzialmente, Matthijs De Ligt e Nicolò Zaniolo, hanno le carte in regola per far parte di quella formazione del decennio che sarà stilata nel prossimo 2030. Sarri del suo giocatore ne è praticamente certo: “Sono pronto a firmare, diventerà il migliore al mondo” ha svelato lunedì pomeriggio.

Zaniolo è un talento puro, esploso presto e con ampi margini di crescita. La Roma ci ha puntato prima degli altri, sfilandolo all’Inter quando era ancora in Primavera. La Juve non ha mai smesso di pensarci, magari prima o poi tornerà sulle sue tracce. Lui per adesso si dice contento nella Capitale, sulla sponda giallorossa, anche se fino a qualche anno fa non nascondeva il cuore bianconero. In questi giorni se la vede con qualche noia fisica, un po’ come De Ligt da qualche settimana a questa parte. Entrambi puntano comunque a partire dal primo minuto.

Ronaldo incrocia Fonseca, suo connazionale. La Roma è tra le squadre italiane alle quali Cristiano non ha ancora fatto gol con la maglia della Juve. Era riuscito con Manchester United e Real Madrid in passato, domenica sera scenderà in campo con questo pallino. Szczesny, invece, tornerà all’Olimpico da ex, come Pjanic, e Spinazzola sul fronte opposto. Gli ingredienti per una bella partita ci sono tutti, al di là delle logiche di classifica e del titolo di campione d’inverno che non regala alcun trofeo per la bacheca.