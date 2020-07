Juve, a San Siro senza De Ligt e Dybala: Sarri allerta Rugani e Higuain

“La qualità del gioco della Juve è in crescita” sostiene Sarri, mentre la Lazio perde terreno e concede di far partire lo sprint finale per la volata Scudetto. Adesso i biancocelesti sono a meno sette punti, strapazzati da un Milan che martedì ospiterà a San Siro proprio i bianconeri.

Senza Dybala e De Ligt, squalificati in quanto ammoniti contro il Torino e già diffidati. “Sono situazioni che possono accadere – continua il tecnico bianconero -. Saranno assenze importanti ma possiamo ovviare con altri giocatori forti”. Higuain e Rugani sono dunque allertati.

“Non so quanti minuti potrà garantire – risponde Sarri parlando di Higuain -, l’importante è che possa giocare. Quando finirà la benzina vorrà dire che troveremo un’altra soluzione”. Per il resto, anche per martedì, l’idea dovrebbe andare sempre a supporto della continuità: niente grossi stravolgimenti da qui in avanti ma solo uno o due cambi al massimo, se necessari, senza sfigurare l’identità raggiunta.