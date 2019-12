Juve, A. Sandro al 45': "Difficile affrontare la Samp, dobbiamo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo di Sampdoria-Juventus, sfida che vede in vantaggio i bianconeri per due reti a uno, Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È sempre difficile giocare con la Sampdoria, ma penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo preso gol su un errore, a partire da me. Dobbiamo migliorare nella ripresa e arrivare alla fine con un buon risultato".