Juve, a Torino il manifesto Nike per CR7: "Dimentica tutto e ricomincia"

Dal corrispondente a Torino

"Ora dimentica tutto, e ricomincia". L'invito è rivolto a Cristiano Ronaldo ed è griffato Nike. Scritto e pubblicato a poche centinaia di metri dalla casa del portoghese, su un gigantesco cartellone che il suo sponsor tecnico ha deciso di dedicargli in Piazza Vittorio Veneto, a Torino. Nel centro della città e a due passi dalla collina, dove il rivestimento delle impalcature di una delle piazza auliche simbolo dell'eleganza sabauda è tutta per lui: l'atleta più famoso al mondo, il più decisivo nel suo sport e, soprattutto, il nuovo numero 7 della Juve. "Diventa l'unico calciatore a segnare più di 50 goal in sei diverse stagioni (consecutive). Diventa il più grande marcatore di tutti i tempi della tua squadra (451 goal ). Segna il maggior numero di goal in sette partite consecutive di campionato (15 goal). Vinci 15 trofei con la tua squadra. Segna 573 goal in squadre di club. Totalizza 763 presenze in squadre di club. Raggiungi per primo i 100 goal in competizioni europee per club. Segna il maggior numero di goal in competizioni europee per club (123). Segna il maggior numero di goal nel massimo torneo europeo (120 gol). Segna il maggior numero di goal in sette partite consecutive nel massimo torneo europeo (15 goal). Segna il maggior numero di goal nei cinque maggiori campionati nazionli europei (396 goal). Diventa l'unico calcaitore a segnare in 11 partita consecutive nel massimo torneo europeo. Diventa l'unico calciatore a segnare in tre finali europee. Segna il record di goal in una singola edizione del massimo torneo europeo (17 goal ). Vinci il maggior numero di finali europee (5). Vinci il maggior numero di premi come miglior giocatore di club, miglior giocare in Europa, miglior giocatore del mondo (4). Diventa l'unico calciatore a segnare dieci goal contro una squadra nel massimo torneo europeo. Vinci 5 bei palloni luccicanti. Ora dimentica tutto, e ricomincia". Nessuna immagine, nessun nome, solo l'elenco dettagliato dei record incredibili raggiunti da CR7 con le maglia di Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid. E con l'ultima frase colorata in oro per il suo nuovo inizio alla Juventus.