Juve, a tutto Agnelli: Report, il post Marotta, Ronaldo e i 36 scudetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il bilancio, il nuovo cda e gli obiettivi in campo sportivo e finanziario. La Juventus che verrà è stata scandita dalle parole di Andrea Agnelli. Il futuro di un club forgiato ad immagine e somiglianza del suo presidente: coraggioso, cinico e ambizioso. Amato e odiato come i colori che rappresenta, attraverso una dicotomia passionale che spacca in due il Paese da sempre. E con lo sguardo costantemente volto al futuro di chi del passato, però, vuole conservare lo spirito e i gradi dei successi conquistati. L'assemblea azionisti, che ha ripercorso le tappe di uno sviluppo partito otto anni fa, che ha visto la Juve passare da un giro d'affari di 200 milioni a ricavi superiori ai 500 milioni, è stata anche l'occasione per chiarire la posizione della società in merito all'annosa vicenda biglietti e striscioni, marcando definitivamente il passaggio di consegne tra Marotta e Paratici.

REPORT E IL BAGARINAGGIO - In apertura di assemblea azionisti sono arrivate, in primis, le parole presidente in merito quanto emerso nella trasmissione di Rai 3, Report: "La Juventus rispetta alla lettera le procedure di vendita e non può accettare che ancora oggi si insinui il dubbio che possa essere associata a fenomeni di bagarinaggio. Le uniche cose per cui la Juventus è stata sanzionata - ha precisato Agnelli - è l'avere venduto biglietti in numero superiore a quelli consentititi dalla legge Pisanu, quattro alla volta, e per aver favorito l'introduzione di materiale non autorizzato attraverso il responsabile della sicurezza, Alessandro D'Angelo". Poi però la precisazione sul caso degli striscioni sulla tragedia del Grande Torino esposti nella curva sud bianconera in un derby del 2014: "C'è stata una sentenza della Corte Federale d'appello. Gli autori dello 'striscione canaglia' sono stati individuati grazie alle tecnologie della Juventus, sono stati consegnati alla giustizia e sono rei confessi". Nelle conferenza del pomeriggio, ancora un chiarimento: "Con Cairo ci sentiremo in giornata. Ci siamo scusati in quella occasione per lo striscione su Superga. Il nostro responsabile sicurezza non ha colpe. Si tenta di fare spettacolo, spacciando per inedita un'intercettazione che è già agli atti. La vicenda - aggiunge il presidente - è stata per noi dolorosa, ogni giorno lavoriamo per mantenere nel nostro stadio tranquillità e sicurezza. E' un dolore acuito dalla scomparsa di Bucci, per questo rispettiamo in silenzio il lavoro di quanti indagano".

IL POST MAROTTA - Parole di commiato misto stima: sentite ma senza troppi sentimentalismi per l'ormai ex amministratore e direttore generale della Juventus: "La capacità, la conoscenza di Marotta, sono stati strumentali per la crescita di questa società e anche a lui dobbiamo un caloroso ringraziamento e un applauso. L'elemento che ci ha permesso le scelte che abbiamo fatto è la capacità di Aldo (Mazzia, ndr) e Beppe di far crescere professionisti sotto di loro. Si è scelto di conferire i ruoli a risorse già presenti in azienda. Per quanto riferibile a Beppe Marotta, si è scelto di ridistribuire le mansioni in parte a chi già ricopriva un ruolo apicale e a chi fa già parte del Consiglio. Ci sarà quindi una nuova generazione di leader cui affidare la Juventus. Paratici (sport) con al fianco Federico Cherubini, Marco Re (servizi), Giorgio Ricci (ricavi)". In conferenza, il presidente ha poi aggiunto: "Mi ha insegnato tanto. Farò di tutto per non farne sentire la mancanza". Parola poi a Fabio Paratici, che raccoglierà l'eredita di Marotta: "Sono al nono anno alla Juventus, adesso il mio incarico si è un po' allargato, spero di svolgerlo nel migliore dei modi. E darò tutto me stesso per cercare di fare il meglio possibile. Ringrazio Marotta, se faccio il dirigente lo devo a lui. Ho smesso di giocare e il giorno dopo sono andato a lavorare con lui".

DIFESA RONALDO - C'è anche spazio per la difesa a Cristiano Ronaldo riguardo ai fatti di Las Vegas: "L'ho guardato Ronaldo dritto negli occhi, fuori dal campo di calcio, e avendogli parlato direttamente sono molto sereno sulla sua posizione. E Il suo atteggiamento nelle settimane successive non ha fatto che confermare questa sensazione iniziale di serenità. Per qualsiasi cosa di cui avesse bisogno, la porta mia e quella della Juve sono sempre aperte per aiutarlo in ogni modo, come facciamo con tutti quando c'è la necessità e abbiamo la convinzione che si siano comportate in maniera corretta".

NO AL SECONDO STADIUM - L'assemblea è stata anche l'occasione per rispondere, probabilmente una volta per tutte, a chi chiede a più riprese l'ampliamento dello Stadium bianconero: "Non è allo studio un nuovo impianto. Ampliare l'Allianz Stadium? Non è possibile strutturalmente. La demograficità della città che ospita l'impianto, Torino, va tenuta in considerazione. Potessi tornare indietro manterrei la stessa capienza, se non inferiore, per avere sempre un catino pieno tutte le partite".

SENTENZE E SCUDETTI - "La Juventus rispetta le sentenze, infatti nel 2006 abbiamo giocato in serie B e vinto. Ma è chiaro ed evidente che nel nostro salotto esponiamo le foto che più piacciono" ha detto Agnelli sul tema del numero dei titoli indicati sul maxi scudetto all'ingresso dell'Allianz Stadium, 36. Anziché 34 come riconoscono le istituzioni sportive.

APPROVATO IL BILANCIO - Il primo con una perdita di 19,2 milioni, dopo tre anni di segno più, con ricavi per 504,7 milioni. Nell'esercizio precedente c'era stato un utile di 42,6 milioni e ricavi pari a 562,7 milioni. Su titolo e PNF, la posizione finanziaria netta: "C'è stato un po' di rally - le parole di Agnelli - un picco che ha preceduto una discesa negli ultimi mesi. Il che è dovuto all'entusiasmo iniziale, a cui poi è seguito un incasso da parte di alcuni". Marco Re: "La PFN non è mai stata una preoccupazione, monitoriamo con attenzione l'indicatore".