Novità sul mercato della Juventus, riportate da TyCSports. I bianconeri sarebbero a un passo dall'acquisizione del diciassettenne (sarà diciottenne a giorni, il 22 maggio), Enzo Barrenechea. Il giocatore del Newell's Old Boys sarebbe a un passo dal trasferimento, spiega l'emittente argentina: chiuderà l'avventura nelle giovanili del Newell's e poi volerà alla Juventus.

Nuovo Bentancur 27 gare e 4 gol in stagione, è considerato un giocatore simile a Rodrigo Bentancur in quanto a caratteristiche tecniche e tattiche. Alla Juventus troverà un altro argentino in rosa come Paulo Dybala.