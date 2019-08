Juve, a Villar Perosa il protagonista è Dybala. Messaggio consegnato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una giornata particolarissima in casa Juve, (dapprima l'assenza di Cristiano Ronaldo, poi quella di De Ligt, entrambe per problemi lievi, e infine lo spavento per il piccolo malore occorso a Sarri), la squadra bianconera fa una cinquantina di minuti di sgambata a Villar Perosa prima dell'invasione di campo dei tifosi, che mette fine alla contesa. Il tecnico, regolarmente in panchina, può sorridere per l'ottima vena mostrata da Paulo Dybala, che a dieci giorni dall'esordio in campionato dimostra di essere già in buonissima condizione. Calcio di rigore eseguito con freddezza e destro violento sotto la traversa che sanno tanto di messaggio, così come il "mi piace" al post che incitava la Juve a tenerlo di qualche ora prima. Per la Joya un pomeriggio da protagonista assoluto, al fianco di Higuain, come ai vecchi tempi. Una doppietta densa di significato dunque, che in casa bianconera non potrà essere ignorata.