Juve, a volte ritornano: per l'estate c'è ancora Di Maria del PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle idee, che ritornano, per il mercato della Juventus, ha il nome e il cognome di Angel Di Maria. Che non è il primo della lista per l'attacco della Juventus dove Alvaro Morata e Anthony Marial, rispettivamente ora a Chelsea e Manchester United, sono i preferiti. Però, con la scadenza nel 2019 che incombe, l'argentino piace e il Paris Saint-Germain potrebbe sacrificarlo per la questione relativa al Fair Play Finanziario.