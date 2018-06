Juve, accelerata per Pellegrini con Cristante alla Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Pellegrini resta uno dei primi obiettivi per il centrocampo della Juventus. Seguito in Premier League anche da Chelsea e Arsenal, l'addio alla Roma potrebbe concretizzarsi al momento dell'approdo in giallorosso di Bryan Cristante dall'Atalanta. Intanto, in uscita dai bianconeri, scrive Tuttosport, restano Stefano Sturaro e Claudio Marchisio mentre c'è anche il nodo Sami Khedira, diviso tra voglia di restare e sirene dalla Premier League.