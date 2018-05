Juve, accordo vicino per Perin: il Genoa pensa a Sturaro e Audero

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui voglio mettermi alla prova" confessa Mattia Perin. E quella prova si chiama Juventus. Dal Genoa alla Signora, il cammino del 25enne portiere di Latina prosegue spedito verso un accordo ormai sempre più vicno. Senza Gigi Buffon (ormai prossimo al Psg), i vertici bianconeri hanno individuato in Perin il rinforzo ideale da affiancare a Wojciech Szczesny, per un ruolo da secondo "di lusso" in grado di diventare la prima scelta tra i pali della squadra di Max Allegri.

LA TRATTATIVA - I vertici di Genoa e Juventus si sono confrontati ieri a margine dell'assemblea di Lega a Milano. E la trattativa per il trasferimento procede verso la fumata bianca: Marotta e Paratici sono pronti a offrire al Grifone una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, puntando forte sulla volontà del giocatore. "Non ho paura ad andare a giocare in un grande club né di giocarmi il posto con un altro portiere forte. Sono arrivato a un punto della mia carriera in cui voglio mettermi alla prova e uscire dalla comfort zone che mi sono meritato qui al Genoa" le parole dell'estremo difensore, che durante il gala di beneficenza a favore dell'ospedale pediatrico Gaslini non fa mistero degli abboccamenti con la Vecchia Signora. Sul tavolo ci sono cinque anni di contratto a circa 2,5 milioni a stagione. Un affare che potrebbe includere contropartite tecniche come Audero o Sturaro. "Sicuramente oggi possono essere poste le basi per aprire un discorso - ha commentato Perinetti, ds del Genoa -. Audero lo conosco molto bene, l'ho fatto esordire io a Venezia. Sturaro? Stefano è legato a Genova e al Genoa, noi l'abbiamo chiesto anche l'anno scorso. Lo prenderemmo anche al di fuori dell'affare Perin". L'interesse c'è, l'accordo di massima pure insieme alla disponibilità della società ligure a valutare l'inserimento di qualche bianconero. Nulla osta, o quasi: con buona probabilità l'accordo è destinato a chiudersi nel breve periodo. Per il passaggio di Perin alla Juve, quindi, sembra essere solo questione di tempo.