Juve, acquisto di Milinkovic sarebbe sostenibile. Lo 'dice' Higuain

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Tuttosport fa i conti in tasca alla Juventus e spiega come economicamente sia sostenibile, per la società, acquistare un calcistore come Sergej Milinkovic-Savic. Il paragone viene bene considerando l'arrivo di Gonzalo Higuain, due anni fa. Il Pipita sbarcò a Torino a fronte del pagamento di 91,5 milioni di euro per il cartellino e di 15 milioni di euro lordi per l'ingaggio ogni stagione. Tra ammortamento e ingaggio il suo impatto sui conti è di 33,3 milioni di euro per ogni esercizio.

Milinkovic costerebbe 120 milioni e per l'ingaggio servirebbero 9 milioni lordi a stagione. L'impatto, così, sarebbe di 33 milioni per esercizio. Ecco perché, a livello di costi, l'arrivo di Milinkovic-Savic sarebbe sostenibile.