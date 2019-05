Juve, addio Allegri. Costacurta: "Concordo con Ancelotti e Capello..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Max Allegri e la Juventus si diranno addio al termine della stagione. L'ex difensore di Milan e Nazionale, Alessandro Costacurta, ha commentato la situazione in casa bianconera attraverso gli studi di Sky Sport. "Non è una grande sorpresa, quando la discussione va avanti così vuol dire che ci sono punti che non collimano. Nelle ultime due o tre settimane è trapelato qualcosa sul divorzio, nel post-eliminazione dalla Champions. Probabilmente la Società pensa che questi uomini abbiano bisogno di un allenatore diverso per il futuro. Concordo con quanto dicevano Capello e Ancelotti: una squadra dopo 4-5 anni va rivoluzionata negli interpreti o c'è da mandare via l'allenatore. Credo che questa squadra non sia da rifondare, anzi è un'ottima formazione", ha detto Costacurta.