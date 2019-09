Juve, adesso la Champions: Buffon esalta i compagni, Sarri elogia Dybala

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Secondo me in Champions il bicchiere è mezzo pieno, con l’Atletico era la prima gara e sulla carta potevi anche perdere giocando contro una squadra candidata alla vittoria finale. L’hai pareggiata in un modo che poteva anche lasciare l’amaro in bocca. Ma la cosa che mi ha fatto piacere è vedere una Juve che poteva anche perdere ma ha giocato la gara, ha creato 5/6 palle gol e ha impaurito l’Atletico. Non è garanzia di successo finale, ma sono segnali confortanti per il futuro”. Gigi Buffon mette le cose in chiaro, al termine della sua gara numero 903 – record di presenze in squadre di club, superato Maldini a 902 – proiettandosi già alla prossima sfida europea.

Neanche il tempo di staccare la spina dal campionato, infatti, è subito Champions. Martedì sera, ancora all’Allianz Stadium, l’ostacolo si chiamerà Bayer Leverkusen: formazione ostica, assolutamente da battere per incrementare la classifica del girone. “La Juve di oggi l’ho vista sempre in costante crescita, mette sempre mattoncino su mattoncino gara dopo gara – continua Buffon -. Penso che il viatico sia quello giusto per poter provare a migliorare ulteriormente e alzare l’asticella, possibilmente cercando di divertirci e facendo vedere qualcosa di nuovo, visto che i cambiamenti che sono stati fatti hanno questo obiettivo”.

Sarri intanto prepara un possibile colpo a effetto, spendendo parole di stima nei confronti di Paulo Dybala di fronte all’ipotesi di una staffetta obbligata con Gonzalo Higuain per vedere il campo con maggiore continuità. “A un certo punto della ripresa avevo pensato di farli giocare tutti e tre (Dybala, Higuain e Ronaldo, ndr). Chiaro che si farà una rotazione, anche a Ronaldo fa bene prendere fiato qualche volta. Per adesso non avendo Douglas Costa e Cuadrado basso questa è la necessità. Il 4-3-1-2 è un modulo che ci dà un po' di palleggio in più ma ci impone anche una fase difensiva più difficile”. E chissà che Ramsey possa dare poche garanzie per la quarta partita di fila...