Juve, adesso lo scudetto è davvero a un passo: Udinese e Samp per festeggiare

Adesso il nono tricolore consecutivo per la Juventus è davvero a un passo. Il successo casalingo con la Lazio concede quel vantaggio significativo che spinge i bianconeri verso l’obiettivo nel giro di una settimana al massimo. Perché in caso di mancato successo dell’Inter con la Fiorentina, già al prossimo turno alla squadra di Sarri basterebbe un punto con l’Udinese per festeggiare lo scudetto. Diversamente se ne riparlerebbe nel prossimo weekend.

Il ritorno alla vittoria restituisce in quel di Torino una perfetta sintonia tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, due campioni assoluti che possono senz’altro trascinare la Juve in questo finale di stagione anche in Europa, dando un indirizzo più che positivo al primo anno di Sarri alla Juve. Il tecnico bianconero – che intanto insacca la riconferma da Paratici – sa bene che a fare l’ago della bilancia su ogni giudizio sarà proprio l’andamento in Champions. Prima, però, bisogna chiudere la pratica in campionato.

“Mercoledì giochiamo a Udine e dobbiamo andare a fare punti, stop – tagli corto l’allenatore della Juventus -. In questo momento sembra poco fare punti e invece è una faticaccia assurda”. Ironia della sorte, Sarri dovrà vedersela con Gotti, suo collaboratore al Chelsea nella passata stagione e adesso proprio alla guida dell’Udinese. Mentre nel turno a seguire ospiterà la Sampdoria. Giusto quarantott’ore per giocare il primo vero match ball per lo scudetto: la Juve non vuole più sbagliare in questo atipico finale di stagione.