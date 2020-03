Juve, adesso Sarri deve lasciare il segno: contro l'Inter è la sua occasione

Sarà l’indifferenza forzata ad accogliere Antonio Conte nel suo ex stadio. Quella che si preannunciava come una delle serate più attese dell’anno, si è trasformata in un’anomala occasione da ricordare. Colpa del Coronavirus, di un’emergenza che non c’entra col calcio anche se lo ha stravolto in pochi giorni. Giocare a porte chiuse è diventata l’unica strada percorribile per non rischiare di interrompere anzitempo la Serie A, malgrado gli enormi danni finanziari che saranno causati da questa scelta.

L’ex capitano e allenatore bianconero sognava probabilmente un altro ritorno. Consapevole che una parte della tifoseria lo avrebbe fischiato perché adesso è alla guida degli storici nemici nerazzurri. A lui si deve pur sempre l’inizio di un ciclo vincente che è ancora aperto: quest’anno, però, mentre la Juve insegue il nono tricolore consecutivo, Conte tenta lo sgambetto animando l’ambizioso progetto dell’Inter e quella frase bizzarra nella festa Scudetto del 5 maggio 2002 appare ormai un vecchio ricordo.

La squadra di Sarri continua ad avere qualcosa in più, almeno sulla carta, al di là di Ronaldo che domani giocherà la sua millesima partita e per questo vorrà lasciare il segno. Con l’Inter sarà un esame significativo per misurare il distacco tra le due squadre e confrontarlo con quello mostrato nella gara d’andata a San Siro. Lì i bianconeri sembravano spediti nell’ennesima annata incontrastata, adesso hanno qualche certezza in meno. Le brutte sconfitte stagionali – l’ultima a Lione – hanno messo in luce una certa difficoltà nell’approcciare le gare più importanti, le più decisive della stagione. Un dato preoccupante per certi versi, che la squadra dovrà ben presto spazzare via per prendere definitivamente quota in primavera in tutte le competizioni.

Con tutto l’organico a disposizione – chi più chi meno per garantire una buona fetta di gara – la sensazione è che Sarri possa riservare qualche sorpresa già dall’undici titolare. Le attese, infatti, tenderebbero a confermare la stessa formazione che è scesa in campo a Lione, che però non ha convinto molto. Forse, a questo punto della stagione, di fronte a un match da dentro o fuori, per l’allenatore bianconero è il momento giusto per tirare fuori dal cilindro qualcosa di diverso. E chissà che questi dieci giorni di silenzio, e di anomalo riposo, non gli siano tornati utili per preparare la sorpresa nel migliore dei modi.