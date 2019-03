Juve, adesso ti meriti il Porto. Ma puoi battere chiunque

Fonte: Inviato a Torino

“Bisogna affrontarle tutte”. È la grande banalità dietro cui si nascondono gli addetti ai lavori dopo un sorteggio sfavorevole, per non ammettere che il traguardo è uguale per tutti, ma il percorso può essere molto diverso. Juventus e Atletico Madrid, inutile sottolinearlo, non erano troppo felici di doversi affrontare già agli ottavi di finale. I Colchoneros, secondi nel loro girone, non potevano fare troppo gli schizzinosi. A differenza della Juve, che comunque nel raggruppamento aveva faticato e magari s’è vista punita dal karma.

Mettere di fronte, già agli ottavi di finale, le uniche due squadre davvero in grado di mettere in dubbio il duopolio Real-Barcellona, da cinque anni a questa parte, era un torto che l’urna di Nyon aveva voluto riservare alla sua competizione più prestigiosa. Ne passa soltanto una, è toccato alla Juventus. Dopo una prestazione di testa, gambe e cuore. Dopo un doppio confronto senza grigi, tutto bianco o nero: all’andata solo Atletico, al ritorno solo Juve. Più Juve che Atletico, in fin dei conti. Adesso, palline di nuovo nell’urna: dopo una gara così, dopo una prestazione che anche i più freddi tra gli osservatori faticano a non inserire nel canone dell’epica, viene quasi da dire che la Juve si meriterebbe un avversario “comodo”, per quanto possibile. Ma, tanto, da ieri i ragazzi di Allegri sanno che possono battere chiunque.