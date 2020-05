Juve, Adrien Rabiot potrebbe tornare a Torino a metà settimana

Sono due i calciatori della Juve all’estero che non hanno ancora risposto alla chiamata del club in vista della ripresa degli allenamenti di squadra: Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Il primo è in Costa Azzurra e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe ripresentarsi a Torino a metà settimana. Per il secondo, invece, potrebbe essere necessario qualche giorno in più per via del trasferimento più lungo dall’Argentina. Entrambi, comunque, risponderanno regolarmente alla convocazione del club, che attende la definizione di un protocollo per gli allenamenti di squadra. Rientrando dall’estero, chiaramente, Rabiot e Higuain dovranno sottoporsi a un isolamento obbligatorio di quattordici giorni.