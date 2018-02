Juve, ag. Asamoah: “Futuro? Non escludo nulla, contattato da otto club”

© foto di Emiliano Crespi

Parola a Federico Pastorello, agente di Kwadwo Asamoah (29) che ha parlato a Tuttosport del suo assistito: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo una esperienza estera. Mi avranno telefonato concretamente 7-8 squadre per lui. È tutto aperto”.