Juve, ag. De Ligt: "Bilancio ottimo. Chiellini ko? Se non ti tuffi, non impari a nuotare"

Intervistato da Tuttosport, il noto agente Mino Raiola ha parlato anche della stagione del suo assistito Matthijs de Ligt, che si sta progressivamente affermando nella Juventus e nel campionato italiano: "È un ottimo bilancio. Praticamente è andato esattamente come volevamo noi, come speravamo. L'unica cosa che non è andata così bene è che non si doveva fare male Chiellini. Avendo questo grande professor accanto, Matthijs poteva essere più graduale, ma è anche vero che certe volte se non ti tuffi in acqua non puoi certo imparare a nuotare, no?", le sue dichiarazioni sul giovane difensore olandese arrivato in estate dall'Ajax.