Juve, ag. Lunin: "Siamo stati invitati a Torino, ma lo Zorya ha detto no"

Irakli Hvedeliani, agente del portiere Andrij Lunin ha commentato ai microfoni di Champion.com.ua le voci di mercato sul proprio assistito: "Non so dell’interesse dell’Inter: quello che serve capire è che non tutti i club sono disposti ad accontentare le richieste dello Zorya. Juve? Lunin e suo papà sono stati invitati a Torino per avere un incontro con la dirigenza, ma non è mai avvenuto perché lo Zorya al tempo non ha dato il permesso. Sono stato contattato dall’agente Lorenzo Bedin, che aveva grandi progetti per lui”, le parole dell'agente del portiere del Zorya Luhansk.