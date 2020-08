Juve, ag. McKennie: "Cinque anni fa abbiamo sognato che questo giorno arrivasse"

Cory Gibbs, agente che cura gli interessi del neo juventino Weston MCKennie ha pubblicato un post su Twitter sulla nuova avventura del suo assistito: "Cinque anni fa abbiamo sognato che questo giorno arrivasse... Il primo giorno del tuo nuovo viaggio Weston alla Juventus. Un sacco di duro lavoro davanti! Un sacco di bei ricordi allo Schalke04, ma ora è il momento di aggiungerne altri".

5 years ago, we dreamed for this day to come... #GodIsGreat Day 1 of your new journey @WMckennie to @juventusfc A lot of hard work ahead! A lot of great memories at @s04, but now it’s time to add greater ones to the script! @ussoccer @USMNT @MLS #TeamWass pic.twitter.com/D8alARcoBy

— Cory Gibbs (@corygibbs) August 27, 2020