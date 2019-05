Juve, ag. Portanova: "Merita spazio con i 'grandi'. Ha detto no al Monaco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Materazzi, agente del centrocampista della Juventus Primavera Manolo Portanova ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera del presente e del futuro della talentuosa mezzala, entrata anche nel giro della Nazionale di Mancini: "Era contentissimo della convocazione in Nazionale ed ha voglia di fare bene. Manolo è un ragazzo molto equilibrato, coi piedi per terra. L’unica cosa che mi dispiace è che non abbia ancora assaporato la prima squadra. Quando vai a fare uno stage con la Nazionale A significa che hai fatto la differenza nella tua categoria. Speriamo che prima o poi arrivi anche quella l’esperienza".

Offerte a gennaio: "C’erano diverse squadre che erano interessate a lui. L’esperienza Zaniolo alla Roma ha insegnato tanto, possiamo puntare anche sui nostri giovani. Si sono fatte avanti tante squadre ma la priorità della Juve era tenerlo per continuare un percorso iniziato un anno e mezzo fa. Lui è stato felice di rimanere".

Possibile esordio in Serie A: "Sarebbe la ciliegina sula torta, giocando con la prima squadra potrebbe migliorare ulteriormente. Ci speriamo. Credo che i presupposti ci siano tutti, ha dimostrato di essere un giocatore importante e ha la struttura fisica per poter fare il salto. Lui è un 2000 e può ancora crescere molto. Quando è venuto alla Juve ha rifiutato un’offerta molto importante al Monaco dove si sarebbe sistemato per i prossimi cinque anni anche economicamente. Poi la scelta è stata di restare alla Juve pensano ad alcune cose che poi sono effettivamente avvenute. Deve migliorare, ha dei margini importanti. Sicuramente allenandosi con chi è più avanti perché è 10 anni che gioca alla Juventus. Credo che il suo atteggiamento lo porti ad essere uno dei più attivi. Ha voglia di mettersi in mostra, di crescere, a volte cerca di bruciare le tappe. Quest’anno è stato bravo perché ha dato tutto".

Sul futuro: "Sicuramente ci troveremo la prossima settimana e valuteremo tutto quanto. Io mi auguro possa andare coi grandi e fare un percorso come Zaniolo. Poi l’ultima parola spetta alla Juve".