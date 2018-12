Juve, ag. Rugani: "Il Napoli lo ha chiesto ma non c'è stata trattativa"

© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli ha chiesto Rugani in passato ed è stato cortese e gentile perché ha avuto delle attenzioni tecniche. Questa fa piacere, ma la Juve non ha mai voluto fare trattative. La Juve ha una costituzione di squadra di grandissima quantità e qualità. Allegri ha portato le sue idee pian piano e quando la Juve ha la palla si schiera come se fosse a 3 e gli esterni salgono. Il campionato non è finito perché la Juve ha tanti punti, ma dovrà affrontare partite difficili. Le concorrenti non stanno andando male, il problema è che la Juve sta facendo meglio. Stabilizzarsi in Europa è fondamentale per il Napoli e andare in Champions ogni anno ti dà una forza mentale ed economica incredibile, oltre ad un appeal pazzesco.”