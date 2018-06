Juve, ag. Savic: "Ora pensa all'Atletico. Futuro? Valuteremo con il club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zarko Pelicic, agente di Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid nel mirino della Juventus, ha parlato del possibile futuro del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve.com: "Stefan è un giocatore che è sempre molto interessante, specialmente in questo periodo di transizione. Ha buone qualità, può giocare nelle prime quattro squadre dei migliori campionati. Juve? Non posso fare nomi, tutto passa attraverso il club. Attualmente è un calciatore dell'Atletico Madrid e valuteremo che cosa sia meglio per la società e per il ragazzo".