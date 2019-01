© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', il procuratore Davide Lippi ha parlato del futuro di Leonardo Spinazzola: "Fisicamente sta bene e me lo chiedono in tanti. Ma sta alla Juventus e mi pare che Allegri lo abbia appena citato tra gli esterni che possono tornargli utili".

Tra i club di Serie A, per l'ex laterale dell'Atalanta si sono già fatti avanti Genoa e Bologna.