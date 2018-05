Juve, ag. Sturaro: "Nessun contatto con Atalanta e Genoa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atalanta e Genoa su Stefano Sturaro. Ne ha parlato a calcioatalanta.it Carlo Volpi, agente del centrocampista della Juventus: A oggi non c'è stato nessun contatto con l'Atalanta. Ripeto, oggi non c’è nulla, se non una stima reciproca fra Stefano e il tecnico dell’Atalanta. Ho appreso dai giornali anche dell’interesse del Genoa, ma anche loro non mi hanno contattato”.