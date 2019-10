Juve, Agnelli accontentato: il primo trofeo della stagione è già in bacheca

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo trofeo della stagione bianconera è già in bacheca. Arriva dal settore femminile, dove le bianconere adesso sono campionesse in carica su tutti i fronti del calcio italiano. Al momento, meglio dei colleghi uomini, che la scorsa stagione hanno interrotto la striscia vittoriosa in Coppa Italia. Un trofeo – in casa Juventus – ha sempre un grande valore, ha avuto modo di ribadire nel corso dell’ultima assemblea degli azionisti il presidente Andrea Agnelli. E così la stagione è già stata inaugurata al meglio.

Sul fronte maschile, dopo il mezzo passo di Lecce, c’è tutta la volontà di riprendere la corsa già da mercoledì con il Genoa. Il turno infrasettimanale offre subito la possibilità di smaltire il rammarico per il pareggio di sabato e allungare nuovamente la classifica. Sarri attende in giornata buone nuove sulle condizioni di Pjanic, che non ci sarà sicuramente nel prossimo match a causa di un problema all’adduttore. La speranza è che il centrocampista bosniaco possa rientrare al più presto.