Juve, Agnelli alla Continassa dopo il tonfo in Coppa Italia

Sconfitta, eliminata e rimbrottata. Mentre la squadra si lecca le ferite, Agnelli tira le orecchie a tutti. Accade ieri, all'indomani dell'umiliante sconfitta per 3-0 in Coppa Italia contro l'Atalanta, che costa un'inattesa eliminazione a brache calate al termine di una gara a senso unico e mai in discussione. Ed è per questo che una consuetudine, il discorso del presidente (che alla Continassa va in scena a intervalli più o meno regolari), diventa un'eccezione se a scatenarlo è la singolarità della causa: bianconeri fuori dalla Coppa Italia dopo quattro anni di successi, contro una squadra "minore" e senza finali epici o rocamboleschi (vedi Monaco o Madrid).

ALLARME CHAMPIONS - E il rumore della sconfitta di Bergamo diventa clangore a 20 giorni dalla sfida con l'Atletico al Wanda Metropolitano. Ieri, attorno alle 10.45 il presidente della Juventus si è materializzato alla Continassa proprio per parlare di questo, con Allegri e con tutta la squadra. L'obiettivo? Capire in fretta le ragioni del calo, dimenticare e ripartire senza che la sconfitta contro l'Atalanta lasci pericolosi strascichi. O, come preferisce Allegri, ricordare per fare in modo che ricapiti, soprattutto in Champions.