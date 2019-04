Juve, Agnelli-Allegri, il futuro a breve: il summit la prossima settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri e il futuro, il punto lo fa Sky Sport 24. Resterà alla Juventus o no? Ufficialmente i protagonisti, lui e Andrea Agnelli, lo hanno confermato. Le parti si rivedranno e dovrebbero farlo la prossima settimana tra la gara con l'Inter e il derby con il Torino. In calendario ci sarebbe un summit tra le parti per discutere delle garanzie sul mercato chieste da Allegri, che vengono prima di ingaggio e durata del contratto.