© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa al termine dell’incontro sulle seconde squadre: “L’auspicio dopo questa giornata è che si possa trovare la via per intraprendere un percorso che abbiamo visto ha avuto grande successo a livello internazionale. L’anno scorso i tempi stretti hanno reso difficile prendere questa direzione, noi ci stavamo già preparando e va dato grandissimo merito a Cherubini per il lavoro svolto. Da parte nostra abbiamo inserito le seconde squadre in un sistema di promozione e retrocessione, quindi credo sia fondamentale che queste decisioni vengano messe a sistema. Per noi le seconde squadre sono di grande importanza e se la Federazione abbraccerà il progetto noi non ci tireremo indietro e altri ci verranno dietro. - conclude Agnelli come riporta Tuttojuve.com - Già oggi il punto di partenza per la seconda squadra sono i selezionabili in UEFA per il campionato Under 21, cui si devono aggiungere i ragazzi della filiera della Primavera per portare giocatori nell'Under 20 che è quella che, come ricordava Cherubini, finisce oggi nel limbo e diventa senza esperienza".