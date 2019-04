Juve, Agnelli: "Complimenti all'Ajax. Ripartiremo con Allegri in panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara persa contro l'Ajax, parla il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Queste le sue parole: "E' stata una bella partita, l'Ajax ha meritato di conquistare la qualificazione. Questa è una competizione dove una mezz’ora può determinare il passaggio del turno. Ormai sono cinque-sei anni che siamo nelle otto d'Europa. I Lancieri hanno fatto bene, hanno meritato, è l'inizio di un ciclo iniziato con la finale di Europa League. Sabato, però, abbiamo la possibilità di vincere l'ottavo scudetto di fila, dopo aver vinto una Supercoppa. La Juvenus, pochi anni fa, era 43esima nel ranking Uefa ora è al quinto posto. L'Ajax ha messo in difficoltà Bayern Monaco, Real Madrid e Juventus, numero uno, tre e cinque nel ranking. Facciamo loro i complimenti, è normale essere delusi ma bisogna rendere merito. Stanno giocando un calcio straordinario, dobbiamo avere la cultura di far loro i complimenti. Vedremo in semifinale e sarà per loro bellissima, potrebbero giocarsi un'altra finale dopo due anni. Noi eravamo favoriti e con maggior consapevolezza a livello di personalità, ma il calcio è anche questo. Per noi la Champions League sarà un obiettivo negli anni a venire, il nostro è un undici giovane. Quale futuro per la panchina? Ci sarà ancora Allegri, ha un anno di contratto. A fine stagione ci riuniremo per ripartire. Ci sono leader con Fabio Paratici, Marco Re e Giorgio Ricci che portano un futuro radioso".