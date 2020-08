Juve, Agnelli conferma tutti i suoi dirigenti: "Gruppo molto affiatato e me lo tengo stretto..."

Dovesse restare Sarri, la Juve comprerà giocatori adatti al suo modo di giocatore? E' una delle domande poste da 'Sky' ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus che dopo l'eliminazione dalla Champions League ha risposto così. "Sono domande che vanno fatte all'area tecnica, io non sono un tecnico da questo punto di vista. Sicuramente saranno giocatori da Juventus".

Ma anche i dirigenti sono in discussione?

"Se non sbaglio qualche giorno fa ho fatto grandi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini. Ora non si possono fraintendere parole di qualche giorno fa... E' un gruppo dirigente estremamente affiatato e insieme continuerà a perseguire obiettivi che devono essere perseguiti dalla Juventus. Il gruppo dirigente che ho è forte, affiatato e me lo tengo stretto".