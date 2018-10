Juve, Agnelli e i 36 Scudetti: "Nel mio salotto espongo ciò che voglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nel mio salotto espongo ciò che voglio". Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, interrogato nella conferenza stampa al termine dell'Assemblea degli Azionisti odierna sulla questione Scudetti. Allo Stadium, infatti, il club campione d'Italia espone un enorme Scudetto col numero 36 al centro, anche se sono ufficialmente 34. "La Juventus rispetta le sentenze - prosegue -. Come quella che ci ha condannato in serie B, campionato che abbiamo giocato. Ognuno però in casa propria espone le foto che più gli piacciono".