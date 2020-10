Juve, Agnelli e l'interesse per Chiesa: "I nostri sono i migliori. Non parlo con i se"

"I miei sono i migliori giocatori che abbiamo a disposizione". Andrea Agnelli non risponde soltanto su Juventus-Napoli, ma anche sull'interesse dei bianconeri nei confronti di Federico Chiesa: "L'ho detto nel 2010 - spiega a Sky - ed è valida anche nel 2020. I giocatori che abbiamo in rosa sono i migliori a disposizione. Bisogna chiedere a Paratici, io non mi occupo di questa parte della società".

Con Chiesa e Kulusevski si cambia direzione, andando verso i calciatori formati in Italia?

"Non opero col condizionale. I se e i ma non fanno parte del mio modo di operare".