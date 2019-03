Juve, Agnelli: "Nuovo Mondiale per club? Ad oggi non parteciperemmo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa a margine dell'assemblea ECA, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli è anche intervenuto sul gap tra la Champions e la NFL: "Cercheremo di renderemo la Champions la competizione più ricca al mondo, ma la priorità al momento è mantenere una competizione che assicuri la maggiore partecipazione possibile e assicuri una crescita di tutto il sistema europeo".

Al momento non partecipereste al mondiale per club del 2021?

"Giusto, non capisco neanche come potremmo farlo. Considerato che non c'è accesso, ora come ora per la Juventus sarebbe impossibile partecipare".

Dal Real Madrid hanno detto di essere interessati. E sembra che lo sia anche il Bayern.

"Siamo tutti interessati a una rinascita del Mondiale per Club. Nessuno ha mai detto il contrario. Però vogliamo capirne di più. Bisogna vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Al momento la ECA vuole raggiungere una serie di obiettivi prima di impegnarsi per una competizione del genere".

È vero però che da Real e Bayern sono arrivate posizioni diverse da quella comune dell'ECA.

"Ripeto. Nella lettera abbiamo detto che siamo tutti interessati a una rinascita del Mondiale per Club, soggetta a determinati accorgimenti. Abbiamo determinati obiettivi, lavoreremo con la FIFA e oggi è stato un bene avere qui Boban, in passato ci siamo incontrati a Nyon anche con il presidente UEFA Ceferin. Abbiamo voci individuali, che legittimamente hanno posizioni individuali. Ma al momento mi chiedo come la Juventus, tanto per parlare per me stesso, debba partecipare a questa competizione. Avremo tre competizioni UEFA dal 2021, come dovrebbe funzionare? Ci servono più dettagli, stiamo conducendo un business e bisogna avere piena conoscenza di un progetto. Al momento è come se stessero organizzando un evento locale per il Ringraziamento. Noi corriamo un rischio finanziario, non la FIFA. Loro possono organizzare una competizione, ma serve chiarezza sul suo funzionamento. Al momento non ne sappiamo nulla, se non che una finestra è stata bloccata per fare giocare una competizione".

A proposito di omogeneizzare i campionati europei, state pensando di modificare il numero delle partecipanti ai vari campionati nazionali? De Laurentiis ha parlato di giocare ogni giorno, c'è un po' di confusione.

"Prendete la Svizzera come esempio, il 50% delle squadre si qualifica alle competizioni europee. Non dobbiamo pensare soltanto ai primi cinque campionati, ma al fatto che ci sia tanta varietà in Europa. Va fissato uno standard minimo, ci sono sistemi che funzionano e altri che funzionano meno. Non dipende dai club e dall'UEFA, ma dalle singole federazioni organizzare i rispettivi campionati. Dobbiamo capire se si potrà trovare una soluzione bilanciata per tutta l'Europa. Per esempio, ora il sabato sera si può vedere tutte le grandi partite dei vari campionati, che si fanno concorrenza tra di loro. Bisogna lavorare con tutte le federazioni, non abbiamo una soluzione al momento. Dobbiamo trovare una soluzione che aiuti tutti a livello di calcio europeo. Ci incontreremo nelle prossime settimane e discuteremo sul giusto metodo di lavoro. Quel che c'è di buono e che il processo è aperto e trasparente. Penso che sia importante apprezzarlo".

Ci sono tante proposte sulla Champions del futuro, per esempio quattro gruppi da otto squadre con promozioni e retrocessioni. Può essere interessante?

"Non ne ho mai sentito parlare, ne ho viste tante ma non questa. Siamo all'inizio di un processo, al momento ci sono tante opzioni sul tavolo. Dovete darci un po' di tempo per analizzare tutte le proposte".