Juve, Agnelli: "Paratici non è sotto esame. Questo nostro ciclo finirà nel 2021"

Nella sua intervista a Radio 24, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche di Fabio Paratici: "Non è sotto esame, è un grandissimo dirigente, lo ha dimostrato negli anni scorsi e tutt'ora. Dal mio punto di vista non è sotto esame, ora è sotto i riflettori e prima no. Se si ipotizza, specula o immagina è chiaro che il responsabile finisce sotto esame. Uno valuta anche il percorso da dirigente. Questo è un primo ciclo per scadenze naturali e andrà fino al 2021: i contratti sono triennali, i CdA anche, non c'è data di scadenza come uno yogurt".

