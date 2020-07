Juve, Agnelli su Pirlo: "L'obiettivo è che possa in futuro arrivare in prima squadra"

E' iniziata ufficialmente l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus U23. In conferenza stampa, quest'oggi, era presente anche il presidente Andrea Agnelli, che ha così parlato dell'ex centrocampista: "Comincia questa sua avventura come allenatore da noi e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Spero per lui che sia il primo passo di una carriera ricca di soddisfatti. Lo fa in un progetto che noi abbiamo fortemente voluto. Un percorso di cui mi sono reso conto che inizialmente era un problema identitario perché i ragazzi erano abituati ad un giro di prestiti che spesso li portava a non completare la loro carriere da calciatori. A oggi devo dire che abbiamo ragazzi di cui mi fa piacere leggere le interviste che rilasciano, c’è un riconoscimento da parte dei protagonisti del percorso. Poi è chiaro che l’obiettivo con Andrea il percorso è quello che abbiamo visto in altre seconde squadre ossia che possa magari in futuro arrivare in prima squadra".

