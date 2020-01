© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è un nome che accende sempre l'entusiasmo, in casa Juventus. E anche gli uomini mercato bianconeri, primo fra tutti il ds Paratici, ci pensano eccome. Con un aiuto "portoghese": secondo Tuttosport, l'arrivo di Bruno Fernandes al Manchester United chiuderà ulteriormente gli spazi al polpo francese. E la Vecchia Signora è pronta ad approfittarne, in vista dell'estate: lo United valuta Pogba tra gli 80 e i 100 milioni di euro, il centrocampista guadagna 13 milioni anni più i diritti d'immagine. Cifre che vorrebbe mantenere in futuro, sia in caso di ritorno a Torino che di approdo a Madrid (sponda Real).