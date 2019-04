Juve-Ajax 1-2, lo Stadium applaude gli olandesi all'uscita dal campo

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Applausi per i giocatori della Juventus, sotto la Curva alla fine della partita nonostante il ko per 2-1 patito all'Allianz, i tifosi rimasti nello stadio hanno riservato timidi ma rispettosi applausi anche per i giocatori dell'Ajax, autori di un altro miracolo sportivo dopo la vittoria del Bernabeu contro il Real Madrid.