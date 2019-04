Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Ajax. Tra i temi toccati anche le condizioni di Douglas Costa "No, non gioca dal 1': dopo Amsterdam si è fatto male, non è nelle migliori condizioni. Spero domattina, nella rifinitura, che mi dia delle garanzie per averlo per 30'. Anche in 30' diventa determinante".