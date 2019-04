Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa pre-Ajax ha parlato anche di Mario Mandzukic "Chi è convocato sta bene. Mario ha un problema al ginocchio, oggi ha provato, si è fermato. In queste gare servono giocatori sani: non posso perdere una sostituzione, chi va in campo deve essere una iena. Chi gioca al suo posto? Dipende da domattina, un'idea ora ce l'ho, magari stasera la cambio, domattina la ricambio, non lo so...".